Doppel-Millionär: Mann löst versehentlich 2-mal denselben Lottoschein

Der US-Amerikaner Paul Corcoran aus Fitchburg, Massachusetts, nahm am 9. Juli 2025 an einer Ziehung teil. Wie ABC News berichtet, kaufte Corcoran einen Schein für sieben Ziehungen. Er dachte allerdings, dass die letzte Ziehung auf dem Schein bereits stattgefunden hat.

Deshalb kaufte er einen weiteren Schein für dieselbe Ziehung, wie die US-Powerball-Lotterie in einer Aussendung mitteilte. Durch diesen Irrtum gewann Corcoran mit den Zahlen 5, 9, 25, 28 und 69 zweimal den Millionen-Gewinn. Für den Jackpot fehlte ihm jedoch die Powerball-Zahl 5, so die Lotteriebehörde.

"Beide Powerball-Lose entsprachen allen fünf weißen Kugeln, die in dieser Nacht gezogen wurden", so die Behörde. Corcoran hat derzeit keine konkreten Pläne, wie er das Geld ausgeben wird, aber der Gewinn fühle sich gut an. Das erste Los kaufte der Amerikaner in einem Supermarkt, das zweite an einer Tankstelle. Die beiden Läden erhalten jeweils eine Prämie von 10.000 Dollar, wie ABC News berichtet.