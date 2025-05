Am 18. Mai fand in Graz die Frauenmesse statt – ein Event, das ein vielfältiges Programm für Frauen aller Altersgruppen bietet. Der Veranstalter bewirbt die Messe als "Ein Event für ALLE Frauen!" . Viele Besucherinnen reisten eigens für die Veranstaltung an.

Bei k ostenlosem Eintritt warten auf die Frauen unter anderem Food-Trends, Kleidung aller Art, handgefertigter Schmuck, Lashliftings, Gewinnspiele und gratis Goodie Bags – mit diesem Angebot lockte die Frauenmesse am vergangene Sonntag Hunderte Besucherinnen in die Alte Poststraße 461. Zahlreiche Aussteller präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Mode, Beauty, Gesundheit und Lifestyle. Mit der Frauenmesse sollen insbesondere Kleinunternehmer unterstützt werden.

Statement von Veranstalterin

Die Veranstalterin meldete sich auf Instagram selbst in einem Statement zu Wort: "Gestern war die schlimmste Frauenmesse überhaupt, die Art an Unprofessionalität, an Panik, an Hektik, die ich erlebt habe, so was gab es noch nie. Ich mache die Frauenmesse seit über einem Jahr allein" erklärt sie in einem Video.

Die junge Frau bedankt sich bei allen Besucherinnen und fährt fort: "Ich entschuldige mich wirklich so sehr für das, was gestern war, ich entschuldige mich persönlich dafür, aber ich möchte euch einen Einblick geben, was im Hintergrund passiert ist, damit ihr versteht, dass vieles außerhalb meiner Kontrolle ist." Anschließend erklärt sie im Detail, wie es dazu kam, dass die Organisation aufgrund des immensen Ansturms aus dem Ruder gelaufen ist. "Ich hoffe, das nächste Mal wird es besser", so die Veranstalterin der Frauenmesse.