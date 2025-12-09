Eine TikTok-Userin namens @velvet.lover5 berichtete in mehreren Videos, dass sie im Juli mit starken Bauchkrämpfen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Doch dahinter steckte nicht etwa eine Magen-Darm-Erkrankung, sondern eine Schwangerschaft.

Frau wusste nicht, dass sie schwanger war In mehreren TikTok-Videos hält die US-Amerikanerin ihre Geschichte fest. Sie erklärte, dass sie nicht wusste, dass sie schwanger war, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde: "Ich bin wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus gegangen und habe ein Baby bekommen. Lol." Unter einem anderen Video heißt es: "Ich wusste nicht, dass ich schwanger war, und habe vor ein paar Monaten meinen hübschen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Ich hatte neun Monate lang meine Periode, aber keine Anzeichen einer Schwangerschaft." Laut der TikTokerin war ihre Menstruation wie vor der Schwangerschaft, dementsprechend hatte sie auch "starke" Blutungen.

TikTokerin benötigte Notkaiserschnitt Sie berichtete, dass ein Notkaiserschnitt notwendig war, um ihren Sohn zu gebären: "Wegen starker Krämpfe ging ich ins Krankenhaus und war die ganze Zeit in den Wehen. Sie [An. d. Red.: Die Ärzte] haben mich betäubt, weil ich einen Notkaiserschnitt bekam, da sein Herzschlag sank. Ein paar Stunden später kam mein Champion zur Welt. Ich bin dankbar, dass er gesund und lebendig zur Welt gekommen ist." Bei der Frau trat also der Fall einer kryptischen Schwangerschaft ein.

Was ist eine kryptische Schwangerschaft? Bei einer kryptischen Schwangerschaft, weiß die Person nicht, dass sie ein Kind erwartet. Das bedeutet, dass die Schwangerschaft, von der Frau meist bis zur 20. Schwangerschaftswoche unentdeckt bleibt. Laut dem Medizinportal Webmd wird dieses Phänomen auch als heimliche oder verleugnete Schwangerschaft bezeichnet. Eine kryptische Schwangerschaft tritt eher selten auf, Studien gehen davon aus, dass eine von 400 bis 500 Frauen erst in der 20. Schwangerschaftswoche (etwa 5 Monate) erfährt, dass sie ein Kind erwartet. Eine von 2.500 Frauen erfährt erst bei der Geburt, dass sie schwanger ist. Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, dass man Drillinge bekommt, ist dreimal so hoch als das Auftreten einer kryptischen Schwangerschaft.

Ausbleibende Schwangerschaftssymptome, unregelmäßige Menstruation und die Anwendung von Verhütungsmittel können dafür sorgen, dass manche Frauen die Schwangerschaft nicht bemerken.