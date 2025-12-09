Trend Hub

USA: Frau geht wegen Bauchkrämpfen ins Spital – und bekommt ein Baby

Babyfüße in einer menschlichen Hand.
Eine Frau aus Texas wusste nicht, dass sie schwanger ist und wurde mit Bauchkrämpfen ins Spital eingeliefert. Kurz darauf kam ihr Sohn auf die Welt.
Von Selma Tahirovic
09.12.25, 16:28
Eine TikTok-Userin namens @velvet.lover5 berichtete in mehreren Videos, dass sie im Juli mit starken Bauchkrämpfen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Doch dahinter steckte nicht etwa eine Magen-Darm-Erkrankung, sondern eine Schwangerschaft

Frau erfährt von Schwangerschaft – 17 Stunden später ist sie Mutter

Frau wusste nicht, dass sie schwanger war

In mehreren TikTok-Videos hält die US-Amerikanerin ihre Geschichte fest. Sie erklärte, dass sie nicht wusste, dass sie schwanger war, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde: "Ich bin wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus gegangen und habe ein Baby bekommen. Lol." Unter einem anderen Video heißt es: "Ich wusste nicht, dass ich schwanger war, und habe vor ein paar Monaten meinen hübschen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Ich hatte neun Monate lang meine Periode, aber keine Anzeichen einer Schwangerschaft." Laut der TikTokerin war ihre Menstruation wie vor der Schwangerschaft, dementsprechend hatte sie auch "starke" Blutungen. 

TikTokerin benötigte Notkaiserschnitt

Sie berichtete, dass ein Notkaiserschnitt notwendig war, um ihren Sohn zu gebären: "Wegen starker Krämpfe ging ich ins Krankenhaus und war die ganze Zeit in den Wehen. Sie [An. d. Red.: Die Ärzte] haben mich betäubt, weil ich einen Notkaiserschnitt bekam, da sein Herzschlag sank. Ein paar Stunden später kam mein Champion zur Welt. Ich bin dankbar, dass er gesund und lebendig zur Welt gekommen ist." Bei der Frau trat also der Fall einer kryptischen Schwangerschaft ein. 

Schwangere Influencerin (27) stirbt nach Abendessen

Userinnen berichten von kryptischen Schwangerschaften

Die User und Userinnen sind von der Geschichte der TikTokerin begeistert. Eine Nutzerin kommentierte: "Ja, Leute, kryptische Schwangerschaften gibt es wirklich. Ich habe meinen Sohn am 14.09.2025 bekommen. (...) Gott sei Dank ist er gesund. Mein Wunderbaby ✨ Der Körper von Frauen ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem kleinen Jungen 🥰 🥳🥳" 

Eine andere Userin erzählte von einem ähnlichen Erlebnis: "Das ist meiner Cousine tatsächlich passiert. Meine Tante wollte zur Autowaschanlage fahren. Meine Cousine sagte ihr, dass sie Bauchschmerzen habe. Meine Tante sagte ihr, sie solle etwas dagegen einnehmen und dass sie gleich zurückkommen würde. Als sie zurückkam, hatte meine Cousine das Baby zur Welt gebracht. Weil sie dachte, sie müsse aufs Klo, saß meine Cousine auf der Toilette und das Baby fiel in die Toilette."

