Ein Fall aus Polen erschüttert gerade einige Teeliebhaber: In Warschau ereignete sich ein dramatischer Vorfall, da eine 56-jährige Frau ätzende Substanzen in die Getränke ihrer Arbeitskollegin geschüttet haben soll. Das 51-jährige Opfer erlitt dadurch innere Verletzungen .

Was war das Tatmotiv?

Wie Polsat Newssat berichtet, wurden zwei Frauen, die in einem Bürogebäude als Reinigungskräfte tätig waren, verhaftet. Laut der Polizei soll die 56-Jährige unter anderem Säure in die Teetasse ihrer Kollegin geschüttet haben. Die Chemikalien hätten sogar zum Tod der Frau führen können. Ihrer 68-jährigen Freundin erklärte sie am Telefon, dass gerade ein "Kaffeekränzchen" stattfinden würde.

Das Motiv soll ein "beruflicher Konflikt" gewesen sein. Alle drei Frauen arbeiteten für eine externe Firma, die ein Bürogebäude in der Myśliwiecka-Straße in Warschau reinigte. Wie die Polsat-News-Reporterin Beata Glinkowska herausfand, waren die beiden inhaftierten Frauen angeblich eifersüchtig auf die berufliche Stellung des Opfers. Die 51-Jährige hatte länger in der Firma gearbeitet als ihre Kolleginnen und ein gutes Verhältnis zum Chef.