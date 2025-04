2007 gelang Fiona Erdmann (36) als Model ihr Durchbruch in Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" . Vor rund sechs Jahren wanderte die Dreifachmama nach Dubai aus und teilt als Influencerin ihren Familienalltag mit den 477.000 Instagram-Followern.

Baby trägt den Namen Taj Léon

Am 12. Februar 2025 erblickte ihr Kind das Licht der Welt. Ein paar Wochen später hat die 36-Jährige den Namen ihres Sohnes bekanntgegeben. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb das Model: "Der Name war in den letzten Wochen ein großes Thema hier auf Instagram. Viele von euch haben gefragt – und wir haben bewusst noch nichts verraten. Weil manche Dinge einfach erst einmal nur uns gehören dürfen. [...] Darf ich vorstellen? Unser Sohn: Taj Léon."