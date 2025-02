Fiona Erdmann nach Geburt von 3. Kind: "Gab schon einige Auf und Abs"

Sie teilte am Valentinstag Fotos des Neugeborenen auf Facebook und Instagram und schrieb dazu: "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe?"

In einem neueren Post teilte Erdmann dann "einen kleinen Recap" von den "besonderen Stunden" vor und nach der Geburt.

"Extrem emotional"

"Wow… die letzten fünf Tage waren extrem emotional, aufregend, anstrengend, überwältigend aber voller Liebe. Ich hab mich ganz bewusst die Tage hier nicht gemeldet, weil ich einfach in meiner eigenen kleinen Familien-Bubble bin und jede Sekunde genießen möchte. Es gab allerdings auch schon einige Auf und Abs von denen ich euch in den nächsten Tagen ein kleines bisschen berichten werde. Ab morgen werde ich wieder mit kleinen Stories starten und euch etwas mitnehmen", so die frischgebackene Dreifach-Mama.