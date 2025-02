Rund um Fasching, Karneval & Co . tauchen sie immer wieder auf: Kostüme oder Faschingsartikel, die rassistische und diskriminierende Ausprägungen haben. Bis heute ist bspw. die dunkle "Afrikaner-Schminke" in zahlreichen Shops verfügbar. Dabei sollte inzwischen klar sein, dass eine Ethnie, eine Kultur oder eine Hautfarbe eben kein witziges Faschings-Outfit für Weiße ist.

Schwarze als Mittelpunkt von Parodie

Schwarze wurden dabei wohlgemerkt nicht nur verkörpert, sondern vielmehr parodiert, karikiert und verspottet. Die Darstellungen schürten schon damals negative Stereotype und wurden nicht selten auch genutzt, um Sklaverei zu verharmlosen: Dem überwiegend Weißen Publikum wurde nämlich oft vermittelt, das Leben in Sklaverei sei ja gar nicht so schlimm –Plantagenarbeiter und Hausangestellte wurden in besagten Shows oft singend und tanzend gezeigt, so etwa das bekannte "Jim Crow"-Stereotyp.