Party-Trend in den Alpen: Wenn der Berg zum Club wird

In den letzten Jahren ist klar geworden: Die Alpen sind längst mehr als nur ein Wintersport-Spielplatz, insbesondere coole Berg‑Events boomen. Was früher Après‑Ski‑Hits und Hüttenabende waren, verwandelt sich zunehmend in eine echte Musik‑ und Clubkultur unter freiem Himmel. Der KURIER hat mit Alpine Jungle in Zell am See eines dieser Events genauer unter die Lupe genommen.

Die Idee hinter Alpine Jungle Philipp Posch, federführender Kopf der AreitLounge in Zell am See, erklärt die Entstehung: "Wir wollten die Musikszene in die Berge bringen, speziell auf die Schmittenhöhe, wo elektronische Musik bisher kaum vertreten war." Was Alpine Jungle besonders macht, ist die klare Abgrenzung vom klassischen Après‑Ski. "Die Idee ist es, eher Clubatmosphäre zu schaffen und uns vom klassischen Après-Ski-Charakter mit einschlägigen Hits zu lösen. Viele kommen auch nicht nur vom Skifahren, sondern extra fürs Event."

Nic Fanciulli und Todd Terry als Headliner der Wintersaison Im Rahmen der Alpine Jungle Winter Series standen dieses Jahr internationale Größen auf der Bühne, die das Publikum begeisterten: Am 17. Jänner legte etwa Nic Fanciulli, Grammy‑nominierter House‑ und Techno‑Veteran, in der AreitLounge in Zell am See auf – ein DJ, der seit über 20 Jahren weltweit auf legendären Bühnen wie Space Ibiza, Ultra oder Tomorrowland gefeiert wird.

Zum Abschluss der Saison Ende Februar folgte mit Todd Terry eine echte House‑Ikone: Der US‑Produzent und DJ, bekannt für Tracks wie "Can You Party" und legendäre Remixe für Björk oder George Michael, brachte die alpine Sundowner‑Szenerie zum Beben und setzte einen würdigen Schlusspunkt unter die Winter‑Reihe. In einem Interview mit KURIER beschrieb der DJ und Produzent sein Set in den Bergen als "einzigartig und komplett anders" als das klassische Nachtleben. "Die Menschen haben es gefeiert und das ist auch das einzige, was zählt!", so Terry.