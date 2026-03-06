Trend Hub

Spotify-Urne: Das steckt hinter dem bizarren Todes-Lautsprecher

Spotify bringt Musik ins Jenseits: Der Streamingdienst bringt eine limitierte Urne mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt.
Sophie Unger
06.03.2026, 13:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kopfhörer und ein Smartphone mit dem Spotify-Logo im Vordergrund.

Musik begleitet viele Menschen ein Leben lang und nach Vorstellung von Spotify bald sogar darüber hinaus. Der Streamingdienst hat gemeinsam mit der US-Getränkemarke Liquid Death eine kuriose Kooperation vorgestellt: eine Urne mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher.

Shirin David: Wann wird die Netflix-Doku über die Rapperin veröffentlicht?

Was ist die "Eternal Playlist Urn" von Spotify?

Das Produkt trägt den Namen "Eternal Playlist Urn" und soll ermöglichen, dass ausgewählte Lieblingssongs auch nach dem Tod abgespielt werden können. Die Edition ist streng limitiert. Laut Angaben der Entwickler handelt es sich um die erste Urne weltweit, die speziell für Musik-Streaming konzipiert wurde.

Wie viel kostet die Spotify-Urne?

Über den Lautsprecher können Hinterbliebene dauerhaft eine Playlist abspielen, beispielsweise die Lieblingssongs der verstorbenen Person oder Musik, die mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist. Die Urne ist als Sammlerstück konzipiert und in den USA auf lediglich 150 Exemplare limitiert. Der Preis liegt bei 495 US-Dollar (umgerechnet rund 420 Euro).

Ist die Sound-Urne auch in Österreich erhältlich?

Die "Eternal Playlist Urn" wird aktuell nur in den USA verkauft und ist zudem stark limitiert.

Verfügbarkeit

  • Auflage: nur 150 Stück
  • Preis: 495 US-Dollar (ca. 420–460 €)
  • Verkauf: hauptsächlich über die Website von Liquid Death
Die „Eternal Playlist“: Mit Spotify können Nutzer ihre persönliche Musik für die Ewigkeit zusammenstellen

Eternal Playlist: Mit Spotify können Nutzer ihre persönliche Musik für die Ewigkeit zusammenstellen.

Der "Eternal Playlist Generator" von Spotify

Parallel zur Urne hat Spotify ein neues Feature vorgestellt: den Eternal Playlist Generator. Dabei handelt es sich um ein interaktives Tool in der Spotify-App, das eine persönliche "Playlist für die Ewigkeit" erstellt.

Der Ablauf ist bewusst spielerisch gestaltet:

  1. Nutzer öffnen den Eternal Playlist Generator in der App.
  2. Anschließend beantworten sie einige Fragen, etwa:
    • "Was ist dein ewiger Stil?"
    • "Rest in …?"
    • "Welches Geräusch würde ein Geist von dir machen?"
  3. Auf Basis dieser Antworten und des bisherigen Hörverlaufs erstellt Spotify automatisch eine individuelle Playlist. Diese Playlist kann anschließend mit Freunden geteilt werden.
Musik Österreich Streaming
kurier.at, su  | 

Kommentare