Spotify-Urne: Das steckt hinter dem bizarren Todes-Lautsprecher
Musik begleitet viele Menschen ein Leben lang und nach Vorstellung von Spotify bald sogar darüber hinaus. Der Streamingdienst hat gemeinsam mit der US-Getränkemarke Liquid Death eine kuriose Kooperation vorgestellt: eine Urne mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher.
Was ist die "Eternal Playlist Urn" von Spotify?
Das Produkt trägt den Namen "Eternal Playlist Urn" und soll ermöglichen, dass ausgewählte Lieblingssongs auch nach dem Tod abgespielt werden können. Die Edition ist streng limitiert. Laut Angaben der Entwickler handelt es sich um die erste Urne weltweit, die speziell für Musik-Streaming konzipiert wurde.
Wie viel kostet die Spotify-Urne?
Über den Lautsprecher können Hinterbliebene dauerhaft eine Playlist abspielen, beispielsweise die Lieblingssongs der verstorbenen Person oder Musik, die mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist. Die Urne ist als Sammlerstück konzipiert und in den USA auf lediglich 150 Exemplare limitiert. Der Preis liegt bei 495 US-Dollar (umgerechnet rund 420 Euro).
Ist die Sound-Urne auch in Österreich erhältlich?
Die "Eternal Playlist Urn" wird aktuell nur in den USA verkauft und ist zudem stark limitiert.
Verfügbarkeit
- Auflage: nur 150 Stück
- Preis: 495 US-Dollar (ca. 420–460 €)
- Verkauf: hauptsächlich über die Website von Liquid Death
Der "Eternal Playlist Generator" von Spotify
Parallel zur Urne hat Spotify ein neues Feature vorgestellt: den Eternal Playlist Generator. Dabei handelt es sich um ein interaktives Tool in der Spotify-App, das eine persönliche "Playlist für die Ewigkeit" erstellt.
Der Ablauf ist bewusst spielerisch gestaltet:
- Nutzer öffnen den Eternal Playlist Generator in der App.
- Anschließend beantworten sie einige Fragen, etwa:
- "Was ist dein ewiger Stil?"
- "Rest in …?"
- "Welches Geräusch würde ein Geist von dir machen?"
- Auf Basis dieser Antworten und des bisherigen Hörverlaufs erstellt Spotify automatisch eine individuelle Playlist. Diese Playlist kann anschließend mit Freunden geteilt werden.
