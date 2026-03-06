Spotify-Urne: Das steckt hinter dem bizarren Todes-Lautsprecher

Musik begleitet viele Menschen ein Leben lang und nach Vorstellung von Spotify bald sogar darüber hinaus. Der Streamingdienst hat gemeinsam mit der US-Getränkemarke Liquid Death eine kuriose Kooperation vorgestellt: eine Urne mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher.

Was ist die "Eternal Playlist Urn" von Spotify? Das Produkt trägt den Namen "Eternal Playlist Urn" und soll ermöglichen, dass ausgewählte Lieblingssongs auch nach dem Tod abgespielt werden können. Die Edition ist streng limitiert. Laut Angaben der Entwickler handelt es sich um die erste Urne weltweit, die speziell für Musik-Streaming konzipiert wurde.

Wie viel kostet die Spotify-Urne? Über den Lautsprecher können Hinterbliebene dauerhaft eine Playlist abspielen, beispielsweise die Lieblingssongs der verstorbenen Person oder Musik, die mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist. Die Urne ist als Sammlerstück konzipiert und in den USA auf lediglich 150 Exemplare limitiert. Der Preis liegt bei 495 US-Dollar (umgerechnet rund 420 Euro).

Ist die Sound-Urne auch in Österreich erhältlich? Die "Eternal Playlist Urn" wird aktuell nur in den USA verkauft und ist zudem stark limitiert. Verfügbarkeit Auflage: nur 150 Stück

Preis: 495 US-Dollar (ca. 420–460 €)

(ca. 420–460 €) Verkauf: hauptsächlich über die Website von Liquid Death

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Spotify Official Eternal Playlist: Mit Spotify können Nutzer ihre persönliche Musik für die Ewigkeit zusammenstellen.