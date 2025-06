TikTok-Trend: If I won the Lottery

Mit der riesigen Gewinnausschüttung zieht auch der TikTok-Trend "If I won the Lottery" wieder an. TikTok-Nutzer stellen in kurzen Clips ihre Träume und Wünsche vor, die sie mit einem plötzlichen Geldsegen erfüllen würden. Dabei fügen sie im Video den Satz: "If I won the lottery I would not tell anyone but there will be signs" hinzu. Die Mischung aus Wunschdenken, Humor und Einfallsreichtum hat nicht nur Millionen von Aufrufen generiert, sondern auch eine breite Palette an Reaktionen hervorgebracht.