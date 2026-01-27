Die Entführung von Elizabeth Smart macht auch 24 Jahre später fassungslos: Am 5. Juni 2002 wurde die 14-Jährige in Salt Lake City (Utah) mit einem Messer bedroht und aus ihrem Zimmer entführt. Das Pärchen Brian David Mitchell und Wanda Barzee verschleppte die Teenagerin zu einem verlassenen Campingplatz. In der Netflix -Dokumentation "Kidnapped: Der Fall Elizabeth Smart" spricht die US-Amerikanerin nicht nur über ihr unfassbares Trauma, sondern auch ihre Befreiung aus den Fängen ihrer Peiniger.

Was ist Elizabeth Smart passiert? In dem 90-minütigen Dokumentationsfilm wird der Leidensweg von Smart beschrieben, die neun Monate lang in der Gefangenschaft von Brian David Mitchell und Wanda Barzee verbrachte. Der Entführungsfall erregte nationale und internationale Schlagzeilen und wurde zu einem der umfangreichsten und meistberichteten Vermisstenfälle in der Geschichte der USA. Besonders erschreckend: Mitchell kannte die Familie der Teenangerin, denn der Straßenprediger wurde für Gelegenheitsarbeiten am Haus der Smarts engagiert. Die verschaffte ihm einen Vorteil, weil er wusste, wo das Zimmer der 14-Jährigen lag und wie er sie entführen konnte. Eineinhalb Monate später wollte er auch Smarts Cousine entführen, was ihm nicht gelang.

Elizabeth Smart, die in einem streng-gläubigen Mormonenhaushalt aufwuchs, wurde wiederholt von Mitchell sexuell missbraucht. In einem heruntergekommenen Campingplatz im Wald, wo sie gefesselt festgehalten wurde, zwangen sie ihre Entführer zudem Alkohol sowie Pornografie zu konsumieren. Immer wieder wechseln sie ihren Standort, die Teenagerin muss regelmäßig hungern und wird immer weiter in den Bann ihrer Entführer gezogen. Über ihr Leben, bevor sie verschleppt wurde, dufte die US-Amerikanerin kein Wort verlieren. Mitchell sah sich als selbsternannter Prophet und nannte sich selbst Immanuel David Isaiah .

. Seine Frau und Komplizin, Wanda Barzee war unter anderem als Hephzibah bekannt.

bekannt. Der Entführer sah Smart als seine "Zweitfrau" und wollte noch weitere Ehefrauen haben, um eine Art Kult ins Leben zu rufen, der gegen den "Antichristen" kämpft .

Die Jugendliche nennt er ab sofort Augustine Marshall, um sie weiter von ihrer Vergangenheit zu distanzieren.

Wann wurde Elizabeth Smart befreit? Am 12. März 2003 wird Elizabeth Smart mit ihren Entführern auf offener Straße in Sandy (Utah) entdeckt. Sie waren nur acht Kilometer von ihrem Familienhaus entfernt. Zeugen melden die verdächtige Sichtung bei der Polizei und das Trio wurden in Gewahrsam genommen. Beim Verhör mit der Polizei leugnet die Teenagerin zunächst aus Angst, Elizabeth Smart zu sein.

Leben die Entführer Brian David Mitchell und Wanda Barzee heute? Nachdem Elizabeth Smart aus den Fängen von Brian David Mitchell und Wanda Barzee befreit wurde, klickten für das Ehepaar die Handschellen. Beide wurden wegen schweren Einbruchs, Entführung, sexuellen Missbrauchs sowie wegen des mutmaßlichen Versuchs, in das Haus von Smarts Cousin einzubrechen, angeklagt. Barzee wird 2010 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie sich wegen Entführung und unrechtmäßiger Beförderung einer Minderjährigen schuldig bekannt hat. Sie wurde 2018 entlassen und 2025 erneut in ihrem Haus in Salt Lake City festgenommen, nachdem sie angeblich gegen die Auflagen ihres Status als Sexualstraftäterin verstoßen hatte.

Im selben Jahr wurde Mitchell wegen Entführung und Transport einer Minderjährigen über Staatsgrenzen hinweg mit der Absicht, sexuelle Handlungen vorzunehmen, für schuldig befunden. Er verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung.