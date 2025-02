Edith Stehfest: Hat sie Gummibärchen von Anna-Carina-Fan geklaut?

Ein virales Video zeigt die "Dschungelcamp"-Kandidatin mit einem Fan am Flughafen. Doch die junge Frau sieht alles andere als begeistert aus.

Edith Stehfest: Anna-Carina-Fan schenkt ihr am Flughafen Gummibärchen

Die 18. Staffel des "Dschungelcamps" ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") ist vorbei und für die Camper und Camperinnen ging es von Australien zurück nach Deutschland. Am Frankfurter Flughafen tummelten sich zahlreiche Anhänger der Show, die die Chance nutzen wollten, ihr Idol hautnah zu erleben.

Edith Stehfest (29) sorgte mit einem Video, das sie mit einem vermeintlichen Fan zeigte, für Lacher und sogar Parodien im Netz.

Was ist passiert? In ihrer Instagram-Story teilte die "Dschungelcamp"-Kandidatin einen Moment, den sie kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen erlebt hat. Sie steht neben einer jungen Frau, hält eine Packung Gummibärchen in Händen und berichtet voller Freude: "Wir sind gerade angekommen und die Maus hat mir einfach meine Lieblings-Gummibärchen mitgebracht. Ich hab überall Gänsehaut."

Fan trägt Anna-Carina-Shirt So weit, so gut, doch was dem Ganzen einen witzigen Beigeschmack verleiht, ist zum einen der irritierte, nicht erfreulich wirkende Blick des Fans, und zum anderen die Tatsache, dass die junge Frau ein T-Shirt mit dem Konterfei von Anna-Carina Woitschak trägt. Wir erinnern uns: Die beiden Musikerinnen Anna-Carina Woitschak und Edith Stehfest sind im Camp aneinandergeraten, beim Wiedersehen krachte es erneut. Woitschak entging der Clip ebenfalls nicht und sie kommentiere die Aufnahme, die sich auf TikTok wie ein Lauffeuer verbreitete, mit den Worten: "Ich kann nicht mehr 😂😂😂😂".

Waren die Gummibärchen gar nicht für Edith? Fehlen weitere Hintergrundinformationen, wird von Usern eben das interpretiert, was sie sehen. Und laut einigen Nutzer und Nutzerinnen, sieht es ganz so aus, als wären die Gummibärchen vielmehr für ihr Idol Anna-Carina Woitschak gedacht gewesen ("Oh je, die Arme, der Blick sagt alles 😂"). "Glaub, die [Gummibärchen] waren eigentlich für Anna-Carina gedacht", vermutet eine TikTok-Userin. "Ihr T-Shirt sagt was anderes 😂", lautet ein weiterer Kommentar. "Da hat sie [Edith] was falsch verstanden", ist sich eine Nutzerin sicher.

Was ist die tatsächliche Geschichte dahinter? Wie hat es sich denn nun wirklich zugetragen? Hat Edith Stehfest den Fan "zwangsbeglückt"? Immerhin reagierte die junge Frau eher starr und kühl, als sich Stehfest bei ihr bedanken und sie umarmen wollte. Bei dem Fan handelt es sich laut ihrem Instagram-Profil um die 23-jährige Michelle Carina, die auf ihren Social-Media-Kanälen das Video voller Stolz geteilt hat. Dazu kommentierte sie: "@Edith Stehfest es war so mega cool, dich zu treffen. Girl, danke für das mega süße Video mit dir. Werds gut aufheben. Hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!"

Die 23-Jährige hatte tatsächlich mehrere Packungen Gummibärchen dabei – auch Woitschak hat ein Sackerl bekommen. Auf TikTok erklärte sie, dass sie zwar Team Anna-Carina sei, jedoch alle Kandidaten und Kandidatinnen der Show ins Herz geschlossen hat. Auf den Kommentar einer Userin: "Irgendwie schaut sie nicht begeistert", reagierte die junge Frau mit klaren Worten: "Jetzt ist auch mal gut, es war superschön, Edith zu treffen!" Die ganze Geschichte ist also ein klassischer Fall von: Es ist nicht so, wie es aussieht.