Am 11. Februar verkündete die Sprachenapp in den sozialen Medien, dass ihr Maskottchen verstorben ist: "Schweren Herzens teilen wir euch offiziell mit, dass Duo, bekannt als die Duolingo-Eule, tot ist. Die Behörden untersuchen derzeit seine Todesursache und wir kooperieren voll und ganz. "

In dem Statement heißt es weiter: "Wir wissen, dass er viele Feinde hatte, aber wir bitten euch freundlich darum, nicht in den Kommentaren zu äußern, warum ihr ihn hasst. Wenn ihr Lust habt, etwas zu teilen, gebt bitte eure Kreditkartennummer an, damit wir euch automatisch für Duolingo Max in seiner Erinnerung anmelden können." Duolingo-Max ist ein kostenpflichtiges und KI-gestütztes Abofeature in der App.