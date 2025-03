Zum ersten Mal seit 1973 bringt die bekannte Getränkemarke "Dreh und Trink" eine völlig neue Produktlinie auf den Markt. Unter dem Motto "Taste the Space" werden vier außergewöhnliche Geschmacksrichtungen eingeführt, die sich auch an bekannten österreichische Süßigkeiten orientieren.

"Wir schlagen ein neues Kapitel für Dreh und Trink auf (...) Ein Muss für alle, die sich auf unverwechselbare und überraschende Geschmackserlebnisse freuen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat", erklärt Kurt Hofer, Geschäftsführer und Eigentümer in zweiter Generation in der Pressemitteilung.