Eine App namens Touch Grass (zu Deutsch: "Gras berühren") möchte nun dagegen vorgehen. Bevor man also in die Spirale der negativen News eintaucht, müssen Applikationen wie Instagram, TikTok & Co erst "entsperrt" werden.

Mögliches "Doomscrolling" wird so laut App-Entwickler Rhys Kentish effektiv eingeschränkt. Vorerst ist die App vor allem in Großbritannien verfügbar.

Wer seine Social-Media-Apps am Handy benutzen möchte, muss die Touch-Grass-App aufrufen und sich dabei filmen, wie er oder sie Gras in der Freiheit berührt. Ist das vollbracht, kann man aussuchen, wie lange man auf Instagram oder TikTok herumscrollen möchte. Einmal im Monat haben Nutzer und Nutzerinnen die Chance, die "Gras"-Anforderung zu überspringen.

Ursprung von Meme

Doch warum soll man unbedingt Gras berühren? Das Konzept geht auf ein bekanntes Meme im Internet zurück. Wie Know Your Meme erklärt, liest man öfter in Online-Diskussionen den Satz "Go touch some grass" (zu Deutsch: "Geh etwas Gras berühren").

Auf diese Art und Weise möchte man sein Gegenüber darauf hinweisen, "nach draußen zu gehen", da die Person zu viel Zeit online verbringt und dies ihr Wohlbefinden beeinträchtigt. Der genaue Ursprung der Phrase ist nicht bekannt, jedoch wurde sie in den letzten Jahren immer beliebter. Vor allem auf X (ehemals Twitter) und 4chan wurde die Aussage immer häufiger benutzt.