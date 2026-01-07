Disney+ dreht aktuell an der Preisschraube. Viele Abonnenten bekommen dieser Tage eine E-Mail, in der der Streamingdienst über höhere Preise informiert. Doch Achtung: Gerade für Premium-Kunden gibt es einen einfachen Weg, deutlich weniger zu zahlen, als es die Mail nahelegt.

So sieht die Preiserhöhung im Details aus Konkret hebt Disney+ 2026 alle Abo-Modelle an. Besonders stark trifft es damit Premium-Kunden: plus zwei Euro im Monat. Standard-Abo: 10,99 Euro pro Monat (vorher 9,99 Euro)

10,99 Euro pro Monat (vorher 9,99 Euro) Premium-Abo: 15,99 Euro pro Monat (vorher 13,99 Euro)

15,99 Euro pro Monat (vorher 13,99 Euro) Abo mit Werbung: 6,99 Euro pro Monat (vorher 5,99 Euro) Auch die Jahresabos werden teurer: Standard: 109,90 Euro pro Jahr

109,90 Euro pro Jahr Premium: 159,90 Euro pro Jahr

Achtung vor Button in der Mail In der Mail setzt Disney+ eine Frist. Bis zu einem bestimmten Datum müssen Kunden der Preiserhöhung zustimmen oder ihr Abo ändern. Andernfalls behält sich der Anbieter vor, das Abo zu kündigen. Viele Nutzer klicken deshalb reflexartig auf den Button in der Mail und genau das kann teuer werden.

Kontoeinstellungen ändern Denn in der Nachricht wird häufig nur das Premium-Abo aktiv angeboten. Das vermittelt den Eindruck, als gäbe es keine echte Alternative. Tatsächlich gibt es die aber. Der entscheidende Punkt ist, nicht direkt über den Link in der E-Mail zu reagieren. Wer stattdessen selbst in sein Disney+-Konto geht, hat deutlich mehr Auswahl. Stattdessen: Loggen Sie sich direkt in Ihr Disney+-Konto ein (App oder Website) Gehen Sie zu "Abo verwalten" Wählen Sie dort manuell das Standard-Abo