„DING.’s Garden by Almdudler“: Neues Summer-Format startet im Volksgarten Pavillon

In Wien startet mit „DING.’s Garden by Almdudler“ ein neues Freitagsformat im Volksgarten Pavillon, das Dayparty, Sundowner und urbane Sommerstimmung verbindet. Ab 17 Uhr verwandelt sich der Garten in einen Treffpunkt mit DJs, Drinks, Food und entspannter Festival-Atmosphäre.

Früher feiern, draußen genießen und trotzdem nicht auf Atmosphäre verzichten: das ist das Motto des Events. Bereits ab 17 Uhr soll sich der Garten mit DJs, Drinks, Food und sommerlichem Festival-Flair füllen. Statt klassischer Clubnächte bis in die Morgenstunden setzt DING.’s Garden bewusst auf ein neues „Start Early“-Freitagskonzept – für alle, die gerne ausgehen, aber den Rest vom Wochenende trotzdem noch genießen möchten.

Hinter dem Format stehen die Wiener Gastronomen Mario Duspara und Manuel Willfort , die den Volksgarten Pavillon diesen Sommer in einen wiederkehrenden Treffpunkt für Musik, Kulinarik und soziale Atmosphäre verwandeln möchten.

Im Mittelpunkt steht dabei weniger die klassische Clubnacht, sondern vielmehr das Erlebnis davor: gemeinsam draußen sitzen, bei Sonnenuntergang tanzen, neue Leute kennenlernen und spontan länger bleiben als geplant. Der Fokus liegt klar auf Atmosphäre – irgendwo zwischen Sommerfest, Dayparty und internationalem City-Summer-Feeling.

Langfristig soll aus DING.’s Garden mehr als nur eine Eventreihe werden. Ziel ist es, einen wiederkehrenden Treffpunkt für den Wiener Sommer zu schaffen – oder wie die beiden Veranstalter es formulieren: „Einen Ort, an dem man nach der Arbeit auf einen Drink vorbeischaut und plötzlich mitten in einer Party landet.“

Die letzten Tickets sind noch online verfügbar, eine Abendkassa wird es ebenfalls vor Ort geben. Start ist heute um 17:00 Uhr im Volksgarten Pavillon.