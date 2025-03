Calantha Wollny stand gemeinsam mit ihren zehn Geschwistern für die Reality-TV-Serie "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " vor der Kamera. Ihre Eltern, vor allem Familienoberhaupt und Mutter Silvia , hatte den Alltag der Kinder fest im Griff. Seit einigen Jahren hat sich die 24-Jährige aus dem Rampenlicht zurückgezogen und ist mit ihrer Mutter in einen Streit verwickelt.

Seitdem lebt Püppi bei ihrer Großmutter, die Calantha den Kontakt zu ihrem Kind verweigern soll. Auch gegen ihre Geschwister schoss die Influencerin mit 70.000 Fans auf Instagram. Unter anderem soll sie, wie ihr Bruder Jeremy Pascal auf Instagram erklärt, mit ihrem Freund auf der Straße leben und regelmäßig ihre Fans um Geld in Livestreams anbetteln , um sich ein Hotelzimmer leisten zu können. Ihre Mutter Silvia hätte sie ebenfalls finanziell ausgenutzt .

Emotionale Worte auf Instagram

Am 19. März postete Silvia Wollny bewegende Worte auf Instagram, die sich auf die schwierige Situation mit ihrer Tochter beziehen: "Man gibt immer sein Bestes, stellt die eigenen Bedürfnisse zurück und versucht, für andere da zu sein. Man bleibt ruhig, hält sich zurück, will keinen Streit – nur Harmonie und Gutes für alle." In dem Statement schreibt sie weiter: "Doch egal, wie sehr man sich bemüht, egal, wie viel Herz man investiert, es scheint nie genug zu sein. Statt Dankbarkeit oder Anerkennung bekommt man Lügen, Enttäuschung und ungerechte Vorwürfe und wird für Dinge verantwortlich gemacht, die man nicht verschuldet hat."