DeepSeek: Das sind die lustigsten Memes zur KI

Erfunden wurde das Unternehmen DeepSeek von Liang Wenfeng im Jahr 2023. Wengfeng war laut Forbes als Hedgefondmanager tätig und wechselte anschließend in die Technologiebranche. Sein Ziel: Die Lücke zwischen China und den USA in der KI-Branche zu schließen.

Kritik an DeepSeek

Das Unternehmen behauptet, es habe sein Modell für einen winzigen Bruchteil der Kosten der meisten US-Konkurrenten entwickelt, was vor allem KI-spezialisierte Unternehmen in Panik versetzte. Skeptiker glauben jedoch, dass die tatsächlichen Kosten höher sind als von DeepSeek behauptet.

Auch an der Anwendung der KI gibt es Kritik: Die chinesische App ist in heiklen politischen Fragen ganz auf Linie der chinesischen Regierung. Vom Status der Insel Taiwan über die Unterdrückung der pro-demokratischen Tiananmen-Proteste bis hin zur Menschenrechtslage in der Uiguren-Region Xinjiang: DeepSeek gibt selbst an, dass es "programmiert" wurde, um Antworten zu liefern, die den offiziellen chinesischen Positionen entsprechen.