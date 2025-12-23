"Dating Sunday": Das ist der aktivste Tag auf Dating-Apps 2026

Neben beruflichen und persönlichen Vorsätzen rückt zum Jahreswechsel für viele auch das Thema zwischenmenschliche Beziehungen verstärkt in den Fokus. In diesem Kontext hat sich in der Welt des Online-Datings ein wiederkehrendes Phänomen etabliert: der sogenannte "Dating Sunday".

Was ist der "Dating Sunday"? Der erste Sonntag des Jahres gilt branchenübergreifend als der aktivste Tag auf Dating-Apps. Plattformen wie Hinge, Tinder oder Bumble verzeichnen an diesem Datum regelmäßig einen deutlichen Anstieg an Logins, Likes und Nachrichten. Die Kombination aus neu gefassten Vorsätzen, freier Zeit nach den Feiertagen und dem Wunsch nach Nähe macht den "Dating Sunday" zu einem festen Bezugspunkt im digitalen Dating-Jahr.

24,5 Prozent mehr gesendete Nachrichten Gemäß interner Daten von Hinge war auch im Jahr 2025 der erste Sonntag im Jahr der aktivste Tag auf der Plattform. Am 6. Jänner 2025 wurden im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntag im Jahr 2024 31,2 % mehr Likes und 24,5 % mehr Nachrichten registriert. Zusätzlich zeigt die zeitliche Verteilung der Aktivität deutliche Muster: Höchste Anzahl an Likes: 19 Uhr

19 Uhr Höchste Anzahl an Nachrichten: 21 Uhr

21 Uhr Höchste Anzahl an Sprachnachrichten: 21 Uhr

Wann ist heuer "Dating Sunday"? Für das Jahr 2026 fällt der "Dating Sunday" auf den 4. Jänner – erneut den ersten Sonntag des neuen Jahres.

Psychologische und kulturelle Hintergründe Der Anstieg an Aktivität an diesem Tag lässt sich aus mehreren Faktoren erklären. Nach der Feiertagszeit reflektieren viele Singles über persönliche Ziele, neu formulierte Vorsätze ("New Year, new me") und den Wunsch nach zwischenmenschlicher Verbindung, was zu einer gesteigerten Nutzung von Dating-Apps führt. Darüber hinaus erlaubt die Übergangszeit zwischen den Feiertagen und dem regulären Arbeitsalltag mehr freie Zeit zur aktiven Nutzung dieser Plattformen.