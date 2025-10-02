Der Südtiroler Musiker Daniel Frasnelli ist tot. Der Künstler aus Unterinn am Ritten starb Anfang dieser Woche im Alter von nur 25 Jahren nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt in Bozen. Die Nachricht löst weit über seine Heimat hinaus große Bestürzung aus.

Was ist die Todesursache? Über die genaue Todesursache ist bislang nichts öffentlich bekannt geworden. Zahlreiche Medien berichten, dass sein Tod mit Depressionen in Zusammenhang stehen könnte, da der 25-Jährige dieses Thema öffentlich oftmals thematisiert hat. Es gibt jedoch bis dato keine Bestätigung dafür.

Sein Werdegang Bekannt wurde Frasnelli bereits 2016 unter dem Namen "Narfos". Mit harten Techno-Beats spielte er sich auf die großen Bühnen Südtirols und erreichte mit einzelnen Tracks über eine Million Klicks. Doch der junge Musiker wollte sich nicht auf ein Genre beschränken. Ab 2020 erfand er sich als "Sarfon" neu und wandte sich dem Dialektrap zu. Mit feinfühligen Texten und Songs wie "Wert Schun Gian" verlieh er der lokalen Rap-Szene neue Impulse und erlangte auch über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit.

In der Dokumentation "Lichter im Chaos – Junge Menschen, Depressionen und Wege zur Hoffnung" berichtete er von seinen Erfahrungen mit Depressionen. Weggefährten beschreiben ihn als authentisch, nachdenklich und zugleich energiegeladen.

Daniel Frasnelli war vor allem für seine Techno-Tracks bekannt, die er nicht nur in Südtirol, sondern vor allem auch bei Gigs in Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zum Besten gab. Bekannte Techno-Tracks von Narfos "Mindshift" – einer seiner populären elektronischen Tracks, der auf Festivals gespielt wurde.

– einer seiner populären elektronischen Tracks, der auf Festivals gespielt wurde. "Binary Pulse" – ein energetischer Club-Track mit treibendem Beat.

– ein energetischer Club-Track mit treibendem Beat. "Neon Dreams" – eher melodisch, zeigt seine Vielseitigkeit innerhalb des Techno-Genres.

– eher melodisch, zeigt seine Vielseitigkeit innerhalb des Techno-Genres. "Overdrive" – einer seiner Tracks, der besonders auf elektronischen Tanzflächen Anklang fand.