Liam Garner hat mehr als 541.600 Follower auf TikTok. Auf seinem Account zeigt sich vor allem beim Fahrradfahren, denn der US-Amerikaner ist die jüngste Person, die von Alaska nach Argentinien geradelt ist. 2021 beschloss der damals 17-Jährige sich auf die Reise zu machen und in zwei Jahren, vom 1. August 2021 bis 10. Jänner 2023, über 16.000 Kilometer auf seinem Bike zurückzulegen.

Auf Social-Media-Profilen berichtet er oft von seiner unglaublichen Reise, zahlreichen Zwischen- und sogar Überfällen. Im Moment ist er erneut unterwegs und möchte nun von Portugal nach Singapur radeln. Bei seinem Zwischenstopp in der bosnischen Stadt Foča wurde der Influencer von Kriminellen bestohlen. Doch Garner gab sich nicht kampflos geschlagen.

TikToker bestiehlt Kriminelle Liam Garner teilte auf Instagram beeindruckende Aufnahmen aus Slowenien, Kroatien und Bosnien. Der Influencer zeigte sich vor allem von der Kulinarik in den Balkanländern begeistert. Doch in Foča wurde der Rennfahrer plötzlich von einer Gruppe von Männern attackiert, wie auch die Zeitung Dnevni Avaz berichtet. Garner wurde bestohlen und sogar geschlagen, doch der TikToker konnte seine Wertsachen "zurück stehlen". In einem Video sieht man, wie der Influencer einen Angreifer filmt, der ihn daraufhin ohrfeigt. "Eine Gruppe von Typen hielt neben mir an und griff mich an, aber ich konnte meine Sachen zurückholen und glücklicherweise Fotos von ihren Gesichtern und Kennzeichen machen. Derzeit versuche ich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten", schrieb Garner in einem Beitrag auf Instagram.

Bosnierin half Influencer Straftat anzuzeigen In einer Instagram-Story berichtete der TikToker, dass ihm eine bosnische Bürgerin dabei geholfen hätte, den Angriff bei der Polizei anzuzeigen. Laut den Polizisten waren die Männer im Video bereits amtsbekannt und wären mehrmals wegen Betrugs angezeigt worden. Garner erklärte, dass er trotz der schlimmen Situation alles "doch noch" gut ausgegangen wäre.

