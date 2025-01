Culcha Candela: Kritik für geleakten Chat – so reagiert die Band

Ein geleakter Chatverlauf, der bereits ein paar Wochen alt sein soll, geht aktuell in den sozialen Medien – insbesondere auf TikTok – viral. Eine junge Frau fragte in einer Privatnachricht bei der Berliner Band Culcha Candela (bekannt durch Lieder wie "Hamma", "Monsta" oder "Wildes Ding") an, ob sie zu ihrem 18. Geburtstag auftreten würden.

Die angebliche Reaktion der Band war alles andere als respektvoll und freundlich. Für das Verhalten kassierten die Musiker einen ordentlichen Backlash auf Social Media.

Fan stellt Anfrage für Auftritt zum 18. Geburtstag Die Online-Unterhaltung wurde von der betroffenen Person auf TikTok geteilt und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Nach eigenen Angaben habe die junge Frau "aus Spaß" die Anfrage an die Musiker gestellt. Angeblich soll der Chat mit Culcha Candela dann folgendermaßen abgelaufen sein:

Geleakter Chatverlauf Culcha Candela: "Mit 18 solltest du doch schon etwas schlauer sein, Mausi ..." Userin: "Ich hab doch nur gefragt?" Culcha Candela: "Wie kommt man auf so eine Frage?" Userin: "Tut mir leid?" Culcha Candela: "Weißt du, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B? Ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage. Userin: "Omg, tut mir leid, es war tatsächlich nur eine Frage, ich find das schade, dass ich direkt so angemacht werde." Culcha Candela: "Würdest du Drake fragen? Oder Cro?" Userin: "Ich find das gerade ein bisschen lächerlich. Es war nur eine hypothetische Frage, ein 'Hey, nein, das geht leider nicht' hätte voll und ganz gereicht. Aber trotzdem danke für die Antwort." Culcha Candela: "Girl, deine Frage ist das einzig Lächerliche, ehrlich." Userin: "Wie bitte?" Culcha Candela: "Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken? Alles Gute trotzdem. Zeig den Leuten einfach alleine, dass du cool bist. Ist eh besser." Userin: "Ja ist ja gut, ich hab's gecheckt, war frech, gefragt zu haben und dumm gedacht zu haben, dass die Sänger, von denen ich die Musik richtig geil finde, nett antworten. Schönen Abend noch."

Etliche User finden das Verhalten der Musiker unreif und zeigen sich enttäuscht. Auf TikTok heißt es etwa: "Die Vorstellung, wie ein 40-Jähriger mit einer 17-Jährigen diskutiert und die 17-Jährige reifer reagiert als der ältere."

"Sie hat sich 3x entschuldigt, aber die haben noch weiter gemacht. Wow. Richtig erwachsen, die Jungs."

"'Du voll lieb, leider gerade nicht möglich. Aber wir wünschen euch ein wirklich tolles Fest!' UND DAS WÄRE ES GEWESEN?"

"Und die Süße bleibt noch so höflich dabei, die hätten ne ganz andere Antwort verdient."

Ob sich die Konversation wirklich so zugetragen hat und ob ein Bandmitglied oder eine Person aus dem PR-Team auf die Anfrage reagiert hat, ist unklar. Bisher gab es von Culcha Candela noch keine offizielle Stellungnahme, aber auch kein Dementi. Eine Anfrage von stern.de blieb jedenfalls unbeantwortet.

Reaktion von Culcha Candela auf Instagram Laut mehreren Kommentaren auf TikTok soll die Band angeblich sehr wohl im Dezember vergangenen Jahres auf die Aktion in ihrer Instagram-Story reagiert haben. Eine TikTok-Userin erklärte: "Das war aber schon letztes Jahr. Die hatten dazu auch was in der Story gepostet. So ähnlich 'Natürlich treten wir umsonst auf', also sarkastisch gemeint und darunter der Ticket-Link für Konzerte." Angeblich sei das Kriegsbeil auch schnell wieder begraben worden.

Band kassiert Backlash Auf Instagram hagelt es auf der offiziellen Seite der Band jedenfalls spöttische Geburtstags-Anfragen und kritische Kommentare. Negative Kommentare wurden aber inzwischen gelöscht und die Kommentarfunktion eingeschränkt, sodass nur mehr ein paar – ausschließlich positive – Kommentare unter ihren letzten Beiträgen zu lesen sind. Ein TikTok-Nutzer merkt jedoch ein entscheidendes Detail an, dass in diesem Kontext nicht vergessen werden sollte: "Das Verhalten [Anm. d. Red.: das Verhalten von Culcha Candela] ist komplett verständlich und außerdem bitte den GANZEN Kontext betrachten, sie hat es als Joke gemacht und ihre Anfrage war dementsprechend so geschrieben." Das könnte unter Umständen auch ein Grund dafür sein, dass die allererste Nachricht der jungen Frau in den Screenshots nicht gezeigt wurde.