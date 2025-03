Claudia Effenberg (59) ist aus der deutschen Promi-Szene nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche TV-Auftritte hat die Frau des ehemaligen Fußballspielers Stefan Effenberg schon absolviert, zuletzt war sie als Kandidatin in der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zu sehen. Nun will das Model auch musikalisches Terrain betreten: Effenberg bringt ihren ersten eigenen Song heraus, bei dem sie sogar rappt.

Zusammen mit dem Augsburger Musiker und DJ Fyiew (18) hat Effenberg das Lied "spontan im Auto" komponiert. Offiziell veröffentlicht wurde ihre Debüt-Single zwar noch nicht, doch in den sozialen Medien gibt es bereits einen akustischen Vorgeschmack. Darin rappt die Prominente: "Munich, Hamburg, Amsterdam, let's go party, let's have fun. Munich, Hamburg, Amsterdam, Story-Post bei Instagram". Die Kombination aus eingängiger Musik und Gleichklang haben auf jeden Fall Ohrwurm-Potential.

"Mein Mann fand es Weltklasse!"

Ihr Ehemann Stefan war jedenfalls begeistert, wie die 59-Jährige im Interview mit RTL verrät: "Mein Mann fand es Weltklasse und hat gesagt, das muss produziert werden!"

Offenbar war das Musikstück auch in Windeseile im Kasten: "Er [DJ Fyiew] hat sofort gesagt, nachdem ich das zweimal gesungen habe: 'Passt!' und ich so: 'Echt?' Also ich habe mich da schon wirklich gewundert, muss ich sagen, dass das so schnell ging."