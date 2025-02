"Schau mal herein": Helene Fischers Song wird zum viralen Hit

Mit dem preisgekrönten Lied "Atemlos durch die Nacht" landete Schlagersängerin Helene Fischer 2013 einen Mega-Hit, der sich über 37 Wochen in den deutschen Top 10 hielt. Gut zehn Jahre später sorgt die 40-Jährige für eine Überraschung: Zusammen mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen liefert sie ein musikalisches Comeback: Das Duett "Schau mal herein".

"Schau mal herein" performte das einstige Traumpaar der Schlagerszene erstmals am 25. Dezember 2024 bei der "Helene Fischer Show". In den vergangenen Wochen nahm der Song insbesondere in den sozialen Medien richtig Fahrt auf.