Christian Wolf und Romina Palm starten gemeinsamen Podcast

Christian Wolf und Romina Palm sind bereit für "den nächsten Schritt". Wie das Influencer-Pärchen enthüllte, wird es einen neuen Podcast starten, der ihre Fans unterhalten soll.

Worum wird es in dem Podcast gehen? Auf Instagram verkündete das Pärchen, dass sie einen gemeinsamen Podcast starten möchte. "Für die Leute, die gar keinen Bock auf uns haben gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten: Es gibt einen weiteren irrelevanten Influenza Podcast 🥰 morgen 18 Uhr", heißt es unter einem Video, in dem Palm darüber berichtet, dass sie bereit für "den nächsten Schritt" mit Wolf sei. Die erste Folge soll am 7. August online gehen, wo genau ist noch unbekannt.

Wolf und Palm haben noch nicht verraten, wie das neue Projekt heißt, oder welche Themen behandelt werden. Die Ex-"GNTM"-Kandidatin enthüllte jedoch in den Kommentaren einen wichtigen Hinweis, was in der Audio-Show nicht vorkommen wird: "Ich hab ihm [Christian Wolf] verboten über Studien und Abnehmen zu reden 🤗 … fürs Team 🫂🫡🙌."