Private Chats plötzlich auf Google: Tausende KI-Nutzer betroffen

Was als harmloser Austausch mit einem Chatbot begann, wurde für Tausende von Menschen zur Datenschutzfalle : Gespräche mit OpenAIs ChatGPT, teils mit hochsensiblen Inhalten, waren öffentlich über Google auffindbar – durch ein missverstandenes Häkchen beim Teilen.

Das ist passiert

Im Teilen-Menü des Chatbots ChatGPT war für einige Zeit das Fenster "Allow search engines to index this link" (zu Deutsch: "Suchmaschinen dürfen diesen Link erfassen") aufscheinend. Wer diesen Haken aktivierte, machte den Chat für Suchmaschinen wie Google auffindbar. Viele Nutzer interpretierten diese Einstellung als Voraussetzung für das Teilen selbst und setzten das Häkchen, ohne zu ahnen, dass sie damit ihre persönlichen Unterhaltungen öffentlich machten.