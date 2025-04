Am 26. März war die queere Sängerin beim Podcast "Call Her Daddy" zu Gast und sprach nicht nur über ihr Leben als Popstar, sondern auch, ob sie Kinder bekommen möchte und wie unerfüllt ihre Freunde sind, die selbst Nachwuchs haben.

Auf die Frage, ob vielleicht die Musikerin selbst eines Tages Kinder möchte, antwortete sie: "Alle meine Freunde, die Kinder haben, sind in der Hölle" , erklärte die Sängerin. "Ich kenne niemanden, der glücklich ist." Die 27-Jährige, die selbst die älteste von vier Kindern ist, erzählte weiter, dass Eltern kein "Strahlen in den Augen" mehr hätten. Doch die Musikerin zeigt sich auch dankbar dafür, dass sie die Freundinnen, die Mütter sind, immer noch befreundet ist und diese sie bei ihren Shows supporten – auch, wenn sie dafür einen Babysitter organisieren müssen.

Eine Userin schreibt unter einen X-Beitrag, in dem die Musikerin als "Mean Girl" ("gemeines Mädchen") betitelt wird, dass die Künstlerin etwa Nachsicht verdient. Die 27-Jährige wurde als bipolar diagnostiziert und quasi über Nacht berühmt, was viel Druck mit sich bringen würde: "Sie verdient wahrscheinlich etwas Nachsicht und man sollte wahrscheinlich niemanden, den man nicht persönlich kennt, aufgrund von Ausschnitten aus der Presse und den sozialen Medien als gemeines Mädchen bezeichnen, lol"

Erfolgsgeschichte

Chappell Roan gelang 2023 der internationale Durchbruch mit ihrem Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Zu ihren bekanntesten Liedern zählen unter anderem "Pink Pony Club", "Hot To Go!" oder "Good Luck, Babe".