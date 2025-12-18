Sie ist Model, Bloggerin und spielt sogar im Netflix-Original-Film "She Said Yes" mit. Mit 4,6 Millionen Instagram-Followern gehört Caro Daur (30) zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Social-Media-Szene.

Die gebürtige Hamburgerin arbeitet mit internationalen Modemarken zusammen, ziert die Titelblätter von renommierten Magazinen und sitzt bei den großen Fashion Weeks weltweit in der ersten Reihe. Vor Kurzem verbrachte sie ihren Urlaub in Kitzbühel und von dort postete sie auch mehrere Instagram-Storys, wo "er" eine Rolle spielte. Hat sie einen neuen Freund?

Hat Caro Daur einen Freund? Rund zwei Jahre war die Internet-Bekanntheit mit "Gemischtes Hack"-Podcaster und TV-Host Tommi Schmitt (35) zusammen. Nach der Trennung im Dezember 2022 hielt sich die 30-Jährige jedoch bedeckt, was ihr Liebesleben anbelangt.

August 2024: "Stole his jacket" Zwar teilte sie Ende August 2024 ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie mit Jeans, weißem Tanktop und einer dunkelblauen College-Jacke posierte und schrieb: "Stole his jacket" ("Hab' mir seine Jacke geklaut"). Wer der Herr ist und ob mehr dahinter steckte, hat sie jedoch nicht verraten.

März 2025: Händchen haltend in Kitzbühel Im März 2025 postete die Influencerin eine Story, in der sie sich Händchen haltend mit einem Mann an ihrer Seite in Kitzbühel zeigt. In einer weiteren Story erzählte sie, dass "er" eine schwarze Skipiste hinunterfahren wollte. Zu einem Foto, auf dem sie beim Skifahren zu sehen ist, schrieb die 30-Jährige: "Well, I guess I can trust him" ("Nun, ich glaube, ich kann ihm vertrauen"). Wer genau der mögliche neue Partner an Daurs Seite ist, behält sie vorerst noch für sich.

Caro Daur hat sich in Mailand verliebt Die Influencerin hat auf ihrem Instagram-Kanal neulich sogar angedeutet, in die italienische Millionenstadt ziehen zu wollen. Einen Beitrag mit mehreren Fotos ihres letzten Mailand-Aufenthaltes hat sie mit dem Kommentar "Spiele mit der Idee, nach Mailand zu ziehen" versehen. Die Großstadt mit der charakteristischen Architektur scheint ihr sehr ans Herz gewachsen zu sein. Auch ein soziales Umfeld hat sie sich dort bereits aufgebaut, wie die Bilder mit Freunden zeigen.

Hohe Standards bei der Partnerwahl Offiziell ist Daur derzeit Single und es scheint ihr gar nicht leicht zu fallen, einen passenden Freund zu finden. Denn ihre hohen Ansprüche an einen neuen Partner misst sie an ihrem Papa. "Es wird nicht möglich sein, meinen Vater zu toppen. Erinnert euch an meine Worte: Mit 80 werde ich irgendwo mit Katzen sitzen, wahrscheinlich ohne Mann, weil mein Papa einfach zu lieb ist", scherzte die Blondine im Interview mit Bunte.