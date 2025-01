Lena Meyer-Landrut übt Kritik an ESC-Zeit mit Stefan Raab

Mitte März 2025 soll der 69. Eurovision Song Contest (ESC) in Basel stattfinden. Vorab mitmischen wird auch wieder Entertainer Stefan Raab. Zusammen mit ARD und RTL werden in einem Vorentscheid die besten Talente für den Gesangswettbewerb ausgewählt. Wer schließlich für Deutschland ins Rennen geht, wird aber final via Telefonvoting entschieden.