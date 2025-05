Sowohl Calvin Kleinen (33) also auch Sandra Sicora (32) waren in mehreren Reality-TV-Formaten ("Are You The One", "Temptation Island V.I.P.") zu sehen. In zahlreichen davon wollten sie die große Liebe finden.

Intensive Dating-Phase

Auf TikTok, Instagram & Co zeigen sich die beiden turtelnd in mehreren Reels. Sicora wird unter anderem im neuen Musikvideo von Calvin Kleinen zu sehen sein. Sein Song "Ex On The Beach" ist unter anderem eine Hommage an die Dating-Show, bei der beide Influencer bereits teilgenommen haben. Bei den Dreharbeiten soll es gefunkt haben, wie das Paar gegenüber Bild erklärt: "Ich habe gemerkt, die Chemie zwischen uns stimmt. Ich bin ja eigentlich so ein richtiger Partytyp, habe aber auch eine romantische Seite. Diese hat Sandra in mir geweckt", erklärte Kleinen.