Mehr als 1,8 Millionen Menschen folgen dem Account Bundle of Bullies auf Facebook. Insgesamt sieben Hunde hat Maren Peeters, mit denen sie witzigen und kreativen Content im Netz postet. Vor allem ihre American Bulldoggen Raffie und Odin waren häufig in ihren Videos zu sehen und sorgten für zahlreiche Likes auf Social Media. Doch jetzt teilte die Content Creatorin für traurige Nachrichten: Beide Hunde sind tot.

Raffie stirbt bei Hundeattacke In einem emotionalen Video erzählt Peeters unter Tränen, dass Raffie an Weihnachten verstorben ist, während sie sich im Urlaub in Österreich befand. Sie erhielt einen Anruf aus der Hundepension, in der sie ihre geliebten Tiere unterbringt, während sie auf Reisen ist. Am Telefon wurde ihr erklärt, dass ihr Hund Pickles den Bully angreifen wollte und Raffie dabei einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Raffie fiel laut Peeters sofort "tot zu Boden", die Mitarbeiter der Hundepension wollten noch Erste Hilfe leisten. Nachdem Pickles den Hund erneut angreifen wollte, mischte sich ein weiteres Haustier von Peeters ein. Hund Odin war Raffies "bester Freund", der das Tier vor einer weiteren Attacke schützen wollte. Laut der Influencerin wäre Odin selbst "fast gestorben", als er Raffie beschützen wollte. Die Tierliebhaberin sei am Boden zerstört und könne es "noch immer nicht glauben", dass ihr Haustier tot ist. "Um es klar zu sagen: Wenn sie bei mir sind, machen sie so etwas nie", erzählte die Content Creatorin.

Nur 4 Tage später: Odin ist tot Als Maren Peeters in die Niederlande zurückgekehrt ist, teilte sie traurige Videos, in denen sie sich von Raffie verabschiedet. Doch am 28. Dezember folgte die nächste Hiobsbotschaft: Ihr Hund Odin ist ebenfalls verstorben.

In mehreren Beiträgen erklärte die Content Creatorin, dass ihr Hund operiert werden musste. Doch trotz mehrerer Behandlungen überlebte Odin nicht: "Odin hat es nicht geschafft 😭💔💫 Als ich ankam, war ich völlig geschockt, sein ganzes Gesicht war geschwollen, ich habe ihn nicht mehr erkannt. Als er mich hörte, stand er auf, legte seinen Kopf in meine Hände und ließ seinen Körper sinken. Er konnte nicht mehr, er war völlig erschöpft und konnte nicht mehr kämpfen. Sein Körper gab auf 😭💫💔 Ich bin so untröstlich, dass ich sprachlos bin. Ich bin nicht mehr dieselbe", kommentierte Peeters unter einem Video, das ihren Hund beim Tierarzt zeigt.