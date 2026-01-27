13 Jahre "Büroschluss": Vom Afterwork-Geheimtipp zum Szene-Fixpunkt

Was vor 13 Jahren als überschaubares Afterwork-Event begann, ist heute eine fixe Größe im Wiener Nachtleben und darüber hinaus. Am 29. Jänner wird dieses Erfolgsmodell nun mit einer großen Jubiläumsparty gefeiert. Der KURIER hat mit Veranstalter Patrik Gräftner über Idee, Vision und Expansion gesprochen.

Die Idee: Feiern nach der Arbeit – aber mit Maß Die Vision hinter "Büroschluss" war von Anfang an klar definiert. "Unsere Vorstellung war ein ideales Afterwork-Format", erklärt Organisator Patrik Gräftner. Die Party sollte direkt nach dem Arbeitstag starten, in einer angenehmen, stilvollen Atmosphäre stattfinden und bewusst auch wieder enden, wenn es am schönsten ist. "Damit man am nächsten Tag wieder fit in die Arbeit gehen kann." Dieses Grundprinzip gilt bis heute. Zwar ist "Büroschluss" über die Jahre stark gewachsen, doch der Kern der Idee blieb unverändert. Gleichzeitig habe man versucht, das Konzept laufend weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Community anzupassen. "Wir hören sehr genau hin, was sich unsere Gäste wünschen."

Aktuell wird "Büroschluss" von Patrik Gräftner und Michael Posch gemeinsam organisiert. Mit ihrem Team sorgen sie dafür, dass die Eventreihe auch nach 13 Jahren ihre besondere Afterwork-Atmosphäre bewahrt, die Generationen, Berufsgruppen und Hierarchien gleichermaßen zusammenbringt.

Von der Hotellobby in den Club Als "Büroschluss" 2013 startete, war das Konzept in Wien noch neu. Afterwork-Partys gab es zwar, doch Gräftner und sein Team setzten auf eine ungewöhnliche Location: die Lobby des Hotels Le Méridien. "Wir waren eine der ersten in Österreich, die eine Afterwork-Party in einem Hotel veranstaltet haben", sagt Gräftner. Die Mischung aus Hotellobby und lockerem Feierabend-Event erwies sich rasch als Alleinstellungsmerkmal. Mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad der Marke wurde auch der nächste Schritt logisch. 2021 übersiedelte "Büroschluss" in den damals neu eröffneten O-Club am Opernring. Seither findet das Event an jedem letzten Donnerstag im Monat dort statt. Der Dresscode blieb dabei bewusst offen. "Vom Blaumann bis zum Anzug ist jeder willkommen", betont Gräftner.

Eine Community, die trägt Während viele Clubs mit sinkenden Besucherzahlen kämpfen, spürt man diese Probleme bei "Büroschluss" kaum. "Wir haben den Vorteil, dass wir sehr schnell voll sind", erklärt der Veranstalter. Der kostenlose Eintritt und der frühe Beginn um 18 Uhr seien dabei entscheidende Faktoren. Finanziert wird das Event über Sponsoringpartner. Der Erfolg basiert aber nicht nur auf Zahlen, sondern vor allem auf der Community. Feedback der Gäste werde ernst genommen und aktiv in die Weiterentwicklung eingebaut. "Das ist keine Floskel. Wir diskutieren jede Anregung im Team und mit den Locations."

Von Wien nach Deutschland – und weiter? Dass das Konzept funktioniert, zeigte sich auch über die Stadtgrenzen hinaus. Ende 2016 kam die Anfrage eines Fünf-Sterne-Hotels aus München. "Der Respekt war riesig", erinnert sich Gräftner. "Wir waren zwei Freunde aus Wien, ohne große Eventagentur im Rücken und plötzlich sollten wir in Deutschland starten." Nach intensiver Vorbereitung wagte man den Schritt. Ein halbes Jahr später war die Hotellobby in München voll und klar, dass "Büroschluss" auch international funktionieren kann. Es folgten weitere Standorte, unter anderem Hamburg, und seit Februar 2025 auch Stuttgart. In Österreich gibt es zudem Anfragen aus Graz und Salzburg.

Flexibel bleiben, Qualität halten Trotz Expansion steht für die Veranstalter eines im Vordergrund: die Qualität der bestehenden Events. "Musikgeschmäcker unterscheiden sich, Wien ist nicht Stuttgart", sagt Gräftner. Umso wichtiger sei es, auf lokale Besonderheiten einzugehen und genau zuzuhören. Auch abseits der monatlichen Abende hat "Büroschluss" immer wieder Akzente gesetzt: Kooperationen mit der Beachvolleyball-WM, Sommer-Events vor dem Le Méridien oder Großveranstaltungen am Cobenzl mit bis zu 3.000 Gästen. Für den kommenden Sommer sind dort erneut Events geplant.