Pfeil steckte in Gehirn: Bub (9) überlebt unglaublichen Unfall

Die Eltern des Buben, Abby und Dave Deterding schilderten gegenüber dem US-Fernsehsender KARE 11 die erschütternde Szene. Ihr Sohn sei nach dem Unfall in das Haus zurückgelaufen und hätte eine Menge Blut verloren. "Er hatte einen kleinen Schnitt in seinem Gesicht", erinnerte sich sein Vater. Der Neunjährige rammte sich den Pfeil neben seiner Nase in seinen Kopf.

Unfassbares Röntgenbild

Seine Eltern brachten ihn in die Notaufnahme in Alexandria (Minnesota), von dort wurde er in das Kinderspital geflogen. Im Krankenhaus ging es ihm jedoch so gut, dass das medizinische Personal die Familie wieder nach Hause schickte.

Als der Bub sich mehrmals Zuhause übergeben musste, kamen seine Eltern mit ihm in das Kinderkrankenhaus zurück. In einem CT konnten die Ärzte und Ärztinnen feststellen, dass ein Knochenstück durch den Pfeil fast bis an die Kopfdecke geschoben wurde. "Mir wurde richtig schlecht, ich konnte es nicht glauben", erklärte seine Mutter Abby, die von dem Röntgenbild schockiert war.