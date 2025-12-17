Bei "Temptation Island VIP" wollten Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch ihre Liebe testen und sich dem ultimativen Treuetest unterziehen. In der Sendung machen vier Pärchen mit, dabei leben die Frauen in einer Männervilla mit Verführern, die Männer in einer Frauenvilla mit Verführerinnen. Das Ziel der Singles: Die vergebenen Kandidaten zu einem Seitensprung animieren. Sind Brenda und Laurenz nach ihrer Teilnahme noch zusammen?

So haben sich Laurenz und Brenda kennengelernt Bei "Too Hot Too Handle: Germany" (zweite Staffel) funkte es ordentlich zwischen Laurenz und Brenda. Seit März 2024 (die Dreharbeiten für die zweite Staffel wurden im Dezember 2023 beendet) ist das Paar offiziell zusammen. Die Liebenden sind sogar relativ schnell zusammengezogen – Brenda richtete sich in der Kölner Wohnung ihres Partners ein. Sogar von Hochzeit und Kindern war die Rede, doch nach ihrer Teilnahme bei dem TV-Treuetest ziehen dunkle Gewitterwolken über dem Liebeshimmel auf.

Haben sich Brenda und Laurenz getrennt? In der Show haben sich Brinkmann und Pesch zahlreiche Vorwürfe an den Kopf geworfen. Die Teilnehmerin ist der Meinung, dass sich ihr Liebster auf ihren Social-Media-Einnahmen ausruhen würde. Der Influencer betonte, dass er "alles" für seine Freundin tun würde, sie seine Anstrengungen jedoch nicht schätzen würde.

Spoiler in Folge 1 von "Reality Backpackers" "Temptation Island" ist im Moment immer noch auf RTL und RTL+ zu sehen, ob das Pärchen noch zusammen ist, darf erst nach dem Ende der Sendung enthüllt werden. Doch die erste Folge der dritten Staffel von "Reality Backpackers" sorgt für Aufsehen. Darin enthüllten Brenda und Laurenz gemeinsam, dass sie nicht mehr in einer Beziehung sind!

Laurenz Pesch erzählt im Interview, dass er mit seiner Begleitung bei "TI" mitgemacht und "nicht mit einer gestärkten Beziehung" die Show verlassen hätte. Das Ex-Pärchen ist nur zwei Tage nach den Dreharbeiten zur Joyn-Show weitergeflogen, um ihre Reise in Peru aufzunehmen. "Laurenz hat sich beim finalen Lagerfeuer von mir getrennt", erklärt Brenda weiter.