Bombenspürhund verliert Bein und rettet 36 Soldaten das Leben

Tierischer Held aus Kolumbien

Wie in einem Beitrag auf X berichtet wird, hat Sansón während einer Operation in Yondó (Antioquia) einen Sprengsatz aktiviert. Dabei wurde das Tier sschwer an einem Bein verletzt: "Mit einem zerschmetterten Bein schleppte sich Samson zurück zu seinem Leiter, dem Berufssoldaten Carlos Eduardo Beleño. Sein Beschützerinstinkt und seine Ausbildung haben eine noch größere Tragödie verhindert." Durch den heroischen Einsatz des Hundes wurde das Leben von "36 Soldaten und Zivilisten, die das Gebiet durchquerten" beschützt.