Am 5. September kam es in Kanada zu einem kuriosen Vorfall: Ein Mann wurde verhaftet, nachdem er in einem kindergroßen pinkfarbenen Barbie-Jeep auf einer belebten Straße unterwegs war. Videos und Fotos davon verbreiten sich rasant im Netz. Was User witzig fanden, war der Polizei ein Dorn im Auge.

Barbie-Jeep: Gefahr war "erheblich" Wie die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) gegenüber CBC News mitteilte, sei der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden und zudem mit entzogenen Führerschein unterwegs gewesen. "Die Gefahr für ihn selbst und für andere Verkehrsteilnehmer war erheblich. Niemand rechnet damit, einem Barbie-Jeep auf der Hauptstraße ausweichen zu müssen", erklärte Polizeisprecherin Jennifer Cooper gegenüber

Mann in Handschellen abgeführt Die Aufnahmen des irrwitzigen Moments zeigen, wie ein Mann mit großer, verspiegelter Sonnenbrillen in einem pinken Spielzeugauto entspannt über die Hauptstraße tuckert – verfolgt von einem Polizeiwagen. Nur kurze Zeit später sieht man, wie er in Handschellen abgeführt wird – das Video und die Bilder verbreiteten sich im Netz wie ein Lauffeuer. "Das ist die kanadische Version von 'Fast & Furious'. Nur halt eher 'Slow & Curious'", scherzte ein Nutzer auf X (vormals Twitter).

"War zu faul und nahm deshalb das Kinderauto" Der Fahrer verteidigte sein Vorgehen gegenüber CBC News und erklärte, er habe eigentlich nur einen Freund treffen und gemeinsam einen Shake trinken wollen. "Ich wurde faul und habe mir gedacht, ich nehme das Kinderauto meines Mitbewohners, statt zu gehen". Er beteuerte zudem, er habe nicht gewusst, dass er damit gegen Gesetze verstoße: "Ich habe sogar Handzeichen gegeben und alles".