Beliebte Babynamen: So nennen Österreicher ihre Kinder

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eltern haben ihre Neugeborenen hierzulande im Jahr 2024 am häufigsten Emilia und Elias genannt. Das zeigte eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung von Statistik Austria der jeweils ersten Vornamen aller in diesem Jahr geborenen 37.463 Mädchen und 39.775 Buben. Beim weiblichen Nachwuchs vergaben Eltern 534 Mal (1,4 Prozent) den Namen Emilia, bei den Buben wurde 671 Mal (1,7 Prozent) Elias gewählt. "Emilia landete erstmals 2013 in den Top 10 und ab 2019 jeweils auf Platz 2 oder 3. Bereits 2023 war Emilia der beliebteste Vorname für Mädchen", sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. "Bei den Buben verdrängte Elias 2024 den Vorjahressieger Paul auf den zweiten Platz. Elias nahm erstmals den Spitzenplatz ein, nachdem er 2010 in die Top 10 einstieg und im Vorjahr Rang 3 erreichte", so Lenk.

Emma und Marie auch am Stockerl In der Hitliste der Mädchennamen aus dem Vorjahr folgt - die seit 2010 in den Top 10 befindliche - Emma auf dem zweiten Platz. Dahinter landete Marie, die zwar im Vergleich zum Vorjahr einen Platz verlor, aber seit 2009 in der Liste der zehn meistvergebenen Mädchennamen aufscheint. Auf Rang vier ist Anna zu finden, die bereits seit 1991 unter den zehn beliebtesten Namen für Mädchen ist und von 1996 bis einschließlich 2021 immer am Stockerl - 13 Mal ganz oben - stand. Am fünften Platz ist Sophie, die damit um eine Position besser abschnitt als im Jahr zuvor, gefolgt von Mia und Lena. Danach nannten Eltern ihre Mädchen noch Valentina sowie Lea und Laura.

Paul und Noah weiter beliebt bei den Buben Bei den Buben folgten 2024 auf Platz zwei Paul, der seit 2012 in der Bestenliste ist vor Noah, der erstmals 2021 in die Top 10 aufgestiegen ist. Jakob, der Vorjahreszweite, rutschte um zwei Plätze auf Position vier zurück. Die außergewöhnlich beliebten Namen Maximilian und Felix folgen auf Rang fünf und sechs. Maximilian ist seit 20 Jahren in den Bestenlisten - und ausgenommen von Rang vier im Jahr 2018 und 2023 - seit 2009 immer am Stockerl. Felix ist seit 2007 - nur mit den Ausnahmen von 2010, 2011 und 2015 - fast durchgehend in den Top 10. Die Positionen sieben und acht belegten - wie auch im Jahr zuvor - Leon und David. Dahinter ist Jonas zu finden, der sich gegenüber 2023 um einen Platz verbesserte. Auf Rang zehn ist mit Leo ein Neueinsteiger in der Bestenliste zu vermerken.