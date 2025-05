Nach Papst-Wahl: Was wird jetzt aus dem Trend-Vornamen Leo?

Von Ena Zekic

Seit Donnerstagabend ist es offiziell: Der US-amerikanische Kardinal Robert Prevost wurde zum neuen Papst gewählt und wird künftig den Namen Leo XIV. tragen

Mit dieser Wahl knüpft er an eine lange Tradition an – denn der Name Leo hat in der Geschichte der Kirche einen besonderen Stellenwert. Gleichzeitig spiegelt seine Entscheidung auch einen Zeitgeist wider: Der Name erfreut sich in den vergangenen Jahren wachsender Popularität , nicht nur im Vatikan, sondern auch bei jungen Eltern, die ihn zunehmend als Vornamen für ihre Buben wählen.