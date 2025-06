In "Beauty & The Nerd" treten acht Paare aufeinander, die jeweils aus einer "Beauty" und einem "Nerd" bestehen. Die Teilenehmer und Teilnehmerinnen verbringen in der sechsten Staffel Zeit auf Koh Samui, Thailand. In verschiedenen Challenges treten sie gegeneinander an, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu ergattern.