Olaf (53) war einer von ihnen. Er nahm in der allerersten Staffel teil, fand dort jedoch keine Partnerin. Die Liebe sollte ihn später doch noch finden. In der großen Wiedersehensshow gibt er eine überraschende Ankündigung preis.

Ein Wiedersehen mit Überraschung

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Bauer sucht Frau" organisierte RTL eine große Wiedersehensshow der ehemaligen Teilnehmer. Mit dabei: Olaf, der bereits bei der ersten Staffel sein Liebesglück versuchte. "Olaf, bei dir hat es in der Hofwoche ja nicht so richtig geklappt", erinnerte sich Moderatorin Inka Bause. Doch dann verkündete sie die freudige Nachricht: "Aber jetzt, da hast du geheiratet! In diesem Jahr."