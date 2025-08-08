Der Mutterkuhhalter Paul aus Sachsen lernte Anna in der 20. Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau" kennen. In der "RTL"-Show entschied sich beim Scheunenfest jedoch gegen sie und nahm Kandidatin Sarah zur Hofwoche mit. Single Anna zeigte sich nach der Abfuhr aufgelöst vor der Kamera.

Kandidatin kämpfte um Liebe von Bauer Paul Doch beim "Großen Wiedersehen" im Dezember 2024 sorgten der 21-Jährige für eine Überraschung: Nachdem es mit Sarah nicht gefunkt hatte, saß er mit Anna plötzlich vor Moderatorin Inka Bause. Das Pärchen erzählte, dass die Kandidatin sich über Instagram bei dem Bauern gemeldet hatte, um ihm für die Hofwoche Glück zu wünschen. Sie betonte jedoch dabei, dass Paul ihr schreiben könne, falls es doch nicht passt.

Gesagt. Getan: Nach der gescheiterten Hofwoche kontaktierte Paul die Herzdame und ging eine Beziehung mit ihr ein. "Sie ist so komplett, wie sie ist und das liebe ich an ihr", schwärmte der Kandidat damals noch vor den Kameras. Doch das Liebesglück währte nicht lange.