Seit 3. November flackert die 21. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" über die TV-Bildschirme. In der Serie wollen 13 Landwirte und Landwirtinnen ihre große Liebe finden. So auch die 28-jährige Insa aus Lüneburger Heide (Niedersachsen), die einen Pferdehof betreibt. In der Hofwoche wollte sie vor allem herausfinden, ob es mit Kandidat Christoph funkt. Doch dann lief alles ganz anders als geplant.

Bäuerin Insa kassiert Korb von Christoph Eigentlich wollte Insa noch einen weiteren Kandidaten zur Hofwoche einladen, doch beim Scheunenfest stellten sich beide Männer vor die Wahl. Sie musste sich für einen entscheiden – sonst würde kein Single erscheinen! Insa wählte schlussendlich Christoph und wollte herausfinden, ob sie zusammenpassen würden. Doch anstatt heißem Knistern zwischen den Heuballen gab es eher dunkle Gewitterwolken am Liebeshimmel: Wenn ihr der Kandidat bei der Arbeit mit den Tieren helfen wollte, hat das die Pferdehof-Betreiberin kaum zugelassen. Verbesserungsvorschläge seinerseits wurde als Kritik aufgenommen. Nicht nur das: Am Hof gab es nur ein Dixi-Klo und als Dusche dient der Gartenschlauch als Ersatz.

Christoph reist nach zwei Tagen ab Für Christoph war dies wohl alles zu viel und er entschied sich dazu, das Liebes-Experiment nach nur zwei Tagen zu beenden: "So unterschiedlich, wie wir beide bei der Arbeit sind, so unterschiedlich sind wir auch im Leben!", erklärte der Kandidat. "Ich hätte mir von deiner Seite aus mehr Interesse für mein Leben gewünscht. Und wenn da nicht ein einziger Funken ist, sehe ich nicht so viel Sinn hier in der ganzen Geschichte! Ich werde den Hof verlassen." Insa zeigte sich schlussendlich ebenfalls skeptisch und resümierte, dass Christoph "kühl und sehr distanziert" war. Sie hätte sich jedoch gewünscht, dass der Single dem Ganzen noch "zwei, drei Tage Zeit gegeben" hätte. Die restlichen Tage der Hofwoche verbrachte der Bauernreporter Ralf mit Insa. In einem Gespräch mit erklärte Insa, dass Christoph wohl nicht klar war, wie viel Arbeit in so einem Betrieb stecken würde: "Ja, ich glaube, das war ihm nicht so bewusst, was da so dahinter steckt."