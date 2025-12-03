Seit 3. November flackert die 21. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" über die TV-Bildschirme. In der Serie wollen 13 Landwirte und Landwirtinnen ihre große Liebe finden. So auch der 29-jährige Friedrich aus Nordrhein-Westfalen (Kreis Soest), der als Ackerbauer mit Pferdepflege und Spargelanbau beschäftigt ist. In der Hofwoche wollte sie vor allem herausfinden, ob es mit den Kandidatinnen Selina und Laura funkt. Doch dann lief alles ganz anders als geplant.

Schwere Entscheidung in der Hofwoche In der Hofwoche hat der 29-Jährige mit den beiden Kandidatinnen seine Zeit auf dem Betrieb verbracht. Neben einigen Aufgaben im Stall und am Feld hat nicht nur das Heu unter den Gummistiefeln der Singles geknistert. Friedrich und Laura haben vor allem bei der Kanutour eine Abkühlung im eiskalten Fluss gesucht. Kein Wunder, denn zwischen den beiden Teilnehmern hat es wohl ordentlich gefunkt. "Das hat sich sehr gut angefühlt, gerade auch in diesem kalten Wasser, ein bisschen Körpernähe und Wärme auch zu spüren!", erklärte der Bauer, der seine Herzdame anschließend küsste.

Obwohl er sich auch mit Kandidatin Selina gut verstand, hatte er emotional bereits eine Entscheidung getroffen: "Beide Frauen sind unheimlich toll, aber mein Herz hat sich ein Stück weit festgelegt!" Während er Selina den Laufpass gibt, zeigt er sich Laura gegenüber überaus romantisch und bittet sie, auf seinem Hof zu bleiben: "Wenn du mich anguckst, dann ist das wie von einer anderen Welt! Ich will alles von dir wissen."