Wer schon einmal barfuß auf einen kleinen, harten Gegenstand wie einen Legostein getreten ist, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Die Neuseeländerin Gabrielle Wall nahm diese Tortur freiwillig auf sich und stellte damit einen Guinness-Weltrekord auf. Sie absolvierte einen 100-Meter-Sprint über eine Strecke, die mit 300 Kilogramm Legosteinen bedeckt war.

Zwei Monate Vorbereitung Der sportliche Rekordversuch fand auf einer Laufbahn in Christchurch (Neuseeland) statt, wo rund 300 Kilogramm lose Legosteine auf der Strecke verteilt wurden. Die zweifache Mutter bereitete sich zwei Monaten auf den schmerzhaften Lauf vor. So lief sie etwa so oft wie möglich barfuß, um eine schützende Hornhautschicht aufzubauen. Beim Sprint trug die Frau eine Sonnenbrille – laut einem Bericht von Guinness World Records möglicherweise, um die Tränen aufgrund der Schmerzen zu verbergen. Mit einer Zeit von 24,75 Sekunden über 100 Meter stellte Wall schließlich einen neuen Guinness-Weltrekord auf.