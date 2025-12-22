Die bulgarische Mystikerin Baba Wanga (1911–1996) gehört zu den bekanntesten Hellseherinnen überhaupt. Auch Jahrzehnte nach ihrem Tod kursieren weltweit ihre Zukunftsdeutungen, insbesondere auf Social Media. Was sagt sie 2026 voraus?

2026: Die viralen Prophezeiungen im Überblick In sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Zusammenstellungen von Aussagen auf, die Baba Wanga für 2026 zugeschrieben werden. Ursprünglich stammen ihre Berichte von Angehörigen, ihren Besuchern und der späteren Biografie. Entsprechend groß ist der Spielraum für Mythen und Überhöhungen.

1. Naturkatastrophen und Umweltkrisen Berichten zufolge sollen für 2026 vermehrt starke Naturgewalten vorhergesagt worden sein: Mega-Erdbeben

Massive Vulkanausbrüche

Extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen und Dürren Manche Interpretationen gehen so weit zu behaupten, ein erheblicher Teil der Landfläche könnte betroffen sein. Diese Angaben sind jedoch nicht belegbar und entstammen eher modernen Deutungen als belegten Aussagen Wangas selbst.

2. Politische Machtverschiebungen Ein weiterer Punkt, der häufig zitiert wird, ist ein möglicher globaler Krieg oder starke internationale Spannungen im Jahr 2026. Insbesondere wird spekuliert, dass Konflikte zwischen Großmächten wie Russland, den USA, China und Taiwan eskalieren könnten.

3. Technologie, KI und Wirtschaft Zudem kursieren im Netz Berichte, Baba Wanga habe vorausgesagt, dass Künstliche Intelligenz ab 2026 eine größere Rolle spiele und menschliche Entscheidungen beeinflusse. Dazu werden auch wirtschaftliche Krisenszenarien wie Börsenturbulenzen, Währungskrisen und Finanzprobleme genannt.

4. Außerirdisches Leben und ungewöhnliche Ereignisse Ein besonders spektakulärer Bestandteil der populären 2026-Deutungen ist der erste Kontakt mit Außerirdischen und das Erscheinen eines großen Raumschiffs in der Erdatmosphäre. In einigen viralen Postings heißt es im Detail: Im November 2026 solle es zu einem " ersten Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation" kommen

solle es zu einem " kommen "Die Menschheit stehe vor einem Wendepunkt"

"Die Menschheit wird neue Stimmen hören"

"Der Himmel wird Zeichen senden "

" "Das Unbekannte wird sich offenbaren"