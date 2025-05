Sieben Jahre nach dem Tod des weltbekannten Elektromusikers Avicii ist ein neuer Song veröffentlicht worden, an dem der Schwede mitgewirkt hat. Das von der Amerikanerin Elle King eingesungene Lied "Let's Ride Away" ist Teil einer in der Nacht veröffentlichten Compilation namens "Avicii Forever", die einige der größten Hits des DJs und Musikproduzenten zusammenfasst. Darunter sind unter anderem die Welterfolge "Levels", "Wake Me Up" und "Hey Brother".