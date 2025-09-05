Eine US-Amerikanerin hat mit ihrem Video auf Social Media für Aufsehen gesorgt. Kaitlynn McCutcheon filmte sich bei einer emotionalen Gesangseinlage des Songs "… Baby One More Time" von Pop-Ikone Britney Spears. Doch während sie die Lyrics mitgrölte, war die junge Frau plötzlich in einen Autounfall verwickelt.

Frau singt im Auto und überschlägt sich In dem Video sieht man, wie McCutcheon mit der Faust gegen das Lenkrad schlägt und den Refrain des Liedes schreit. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich. Die Handykamera hält sogar fest, als die 27-Jährige seitlich in ihrem Auto hängt. Die Aufnahme endet, als die Studentin nach ihrem Telefon greift.

Kaitlynn McCutcheon teilte die Aufnahme Ende August auf Social Media. Auf Instagram wurde ihr Video mehr als 43 Millionen Mal angesehen. "Ich schätze, man könnte sagen, ich wurde noch einmal getroffen … ", witzelte die Userin unter ihrem Video und bezog sich dabei auf den Liedtext, den sie gesungen hatte. Die Kommentare unter dem Beitrag waren eine Mischung aus Mitleid, Schock und Fassungslosigkeit: "Ich dachte zuerst, du kannst den Unfall noch verhindern, aber ich lag verdammt falsch 💀"

"Noch einmal ❌ Das letzte Mal 💀✅"

" Schön, dass es dir gut geht, aber was hat eigentlich das Rutschen auf einer trockenen, geraden Straße an einem sonnigen Tag verursacht? Bist du für ein Tier ausgewichen?"

"Da darf man nicht parken, aber ok"

"Wie überschlägst du dein Auto und das Video, das du auf deinem Handy aufnimmst, hat immer noch deine oberste Priorität?"

Zahlreiche User und Userinnen kommentierten unter anderem auf TikTok, dass die junge Frau ihren Führerschein verlieren sollte, weil sie fahrlässig gefahren wäre. Auch die Tatsache, dass McCutcheon sich mehr auf ihr Handy als die Straße konzentriert haben soll, wurde stark kritisiert.

Autofahrerin fuhr auf Kies auf Die 27-Jährige schaffte es sogar ins Fernsehen mit ihrem Video. In einem lokalen TV-Bericht von Inside Editon wurde über ihren Unfall berichtet und Kaitlynn McCutcheon enthüllte, wie es überhaupt zu dem Unfall kam.