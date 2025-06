In den vergangenen Monaten fiel die 25-Jährige vor allem durch einen optischen Wandel auf. Im März hatte sie bereits 2,5 Kilogramm abgenommen , jetzt dürften noch ein paar weitere gepurzelt sein. Gleichzeitig hat sie Muskeln aufgebaut und ihre Leidenschaft für Fitness entdeckt. Auf Instagram verriet sie ihr Geheimnis.

Antonias Abnahme-Geheimnis: Disziplin

Die 1,75 Meter große Blondine startete bereits vergangenes Jahr ihre Körper-Transformation. Zusammen mit ihrem persönlichen Fitnesscoach trainiert der Reality-TV-Star mehrmals die Woche. Dazu geht sie regelmäßig ins Fitnessstudio, sammelt täglich Schritte und achtet vermehrt auf ihre Ernährung. Anfang des Jahres erklärte sie auf Instagram, dass sie Alkohol und Restaurantbesuche weitgehend ablehnt und unterwegs auf ungesunde Snacks verzichtet. "Also alles in allem: Bewege dich, iss gesund und trink genug Wasser und dein Körper wird es dir danken", so die 25-Jährige.

Unter einem TikTok-Video, welches ihre Transformation zeigt, fragt eine Userin, wie sie das geschafft hat. "Disziplin", antwortet die TV-Bekanntheit.