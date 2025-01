"Globaler Notfall": Immer mehr junge Menschen leugnen Holocaust

Die Studie wird jährlich von der Anti-Defamation League in New York durchgeführt und gehört zu den umfassendsten Untersuchungen zu antisemitischen Einstellungen weltweit. Für die aktuelle Umfrage wurden über 58.000 Menschen aus 103 Ländern befragt. Die Ergebnisse sind erschreckend.

ADL-Geschäftsführer Jonathan Greenblatt sprach im Zuge der Studien-Veröffentlichung eine deutliche Warnung aus: "Antisemitismus ist nichts weniger als ein globaler Notfall", betonte er. "Es ist klar, dass wir neue staatliche Interventionen, mehr Bildung, zusätzliche Schutzmaßnahmen in den sozialen Medien und neue Sicherheitsprotokolle brauchen, um antisemitische Hassverbrechen zu verhindern", so Greenblatt weiter.

Appell an Bildung und Gesellschaft

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, betonte in einem Interview mit der Welt, dass offener Antisemitismus in Westeuropa ein aufkommendes Alltagsphänomen sei. Es liege in der Verantwortung von Bildungsinstitutionen, Politik und Gesellschaft, diesem Trend entgegenzuwirken.